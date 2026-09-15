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Produtores rurais do DF têm até 5/10 para atualizar cadastro de rebanho

Prazo é prorrogado pela segunda vez. A declaração deve ser feita anualmente por pecuaristas para garantir a rastreabilidade da produção e aumentar a eficácia de respostas a diferentes doenças

As informações atualizadas do rebanho permitem uma resposta mais eficaz a possíveis doenças - (crédito: Divulgação)
As informações atualizadas do rebanho permitem uma resposta mais eficaz a possíveis doenças - (crédito: Divulgação)

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) prorrogou até 5 de outubro o prazo para que produtores rurais atualizem as informações de seus rebanhos. A decisão foi oficializada, nesta terça-feira (15/9), pela Portaria nº 334. Com a mudança de data, a pasta tem como objetivo garantir a maior adesão à campanha. 

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O prazo havia sido adiado antes para dia 30 de junho. A atualização cadastral todos os anos é obrigatória para pecuaristas, como criadores de  bovinos, bubalinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes, abelhas e outras espécies de produção. Aqueles que deixam de fazer a declaração até as datas estabelecidas estão sujeitos a medidas e penalidades previstas na legislação distrital e federal.

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A atualização dos dados pode ser feita por meio do Sistema de Defesa Agropecuária (Siagro) ou presencialmente nos escritórios da Defesa Agropecuária. O propósito da campanha é ajudar o Distrito Federal a ter um retrato preciso da produção local, com dados sobre quantidade e distribuição dos animais, e para se preparar para enfrentar possíveis situações de emergência sanitária. 

As informações atualizadas permitem uma resposta mais rápida a possíveis doenças. A febre aftosa é um exemplo. Em 2025, o Brasil foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal de zona livre dessa doença, sem necessidade de vacinação. Para manter o título, é preciso manter uma vigilância maior.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 15/09/2026 20:37
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