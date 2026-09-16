"Vamos entregar o Hospital de São Sebastião", prometeu Celina

Em agenda de campanha, a governadora e candidata Celina Leão (PP) esteve em São Sebastião, nesta quarta-feira (16/9), para inaugurar comitê e fazer uma carreata pela região. Na ocasião, ela anunciou que, se eleita, vai entregar o Hospital de São Sebastião.

“Será um presente que vamos entregar, se Deus quiser, com a nossa eleição”, disse Celina. “Nós estamos com a previsão de mais dois viadutos aqui nessa região do Caminho do Sol. Também fizemos um grande planejamento para a área de drenagem fluvial e também de saneamento de esgoto para esses novos bairros, que são Novas Crixás e Morro da Cruz, isso nós já estamos fazendo os projetos básicos. A previsão de investimento nessas obras de infraestrutura aqui em São Sebastião é quase R$ 1 bilhão”, acrescentou.

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Celina lembrou que já levou iluminação pública para três bairros em São Sebastião desde que virou governadora. “É uma cidade que cresce muito, a gente quer dar uma organizada nessas áreas que ainda estão pendentes de infraestrutura para deixar 100%, com árvores, esgoto, iluminação pública, área de lazer, transporte público. Com relação à mobilidade, é uma área que a gente também quer investir, melhorar o transporte público e colocar mais linhas”, destacou a candidata.