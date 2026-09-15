Celina Leão projeta R$ 3 bilhões para expansão do metrô e moradia

Em sabatina promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), a governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), apresentou propostas para a infraestrutura local. Diante de empresários do setor imobiliário e de representantes do segmento produtivo, a chefe do Executivo afirmou que houve equilíbrio fiscal alcançado na administração e projetou a reserva de R$ 3 bilhões em caixa até o fim de dezembro para direcionar exclusivamente a obras e investimentos estruturantes.

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A maior aposta para os próximos anos envolve a mobilidade urbana e o desenvolvimento imobiliário. Celina adiantou que o estudo de viabilidade técnica da linha 2 do metrô — que atenderá regiões como Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Candangolândia — está concluído. A estratégia de financiamento do modal prevê a participação ativa da iniciativa privada por meio do adensamento urbano do trajeto.

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"Temos um traçado grande dessa nova linha do metrô e nós vamos chamar todo o segmento para que a gente possa conversar na criação de novos bairros, no caminho do metrô, que pode inclusive financiar a linha. Então essa também é uma possibilidade de financiamento", afirmou a governadora.

Além da expansão metroviária, o pacote de mobilidade apresentado inclui a retomada do projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na W3 Norte e Sul, o VLT ligando o Sol Nascente a Taguatinga e o BRT da Região Norte. No campo habitacional e de infraestrutura urbana, a candidata sinalizou o desenvolvimento do Jockey Park para novos empreendimentos, a entrega de 10 mil unidades unifamiliares pela Codhab para combater a ocupação irregular de terras e a oferta de 23 mil unidades habitacionais em prédios voltados para as faixas intermediárias de renda.

Durante o evento, Celina Leão garantiu aos empresários que não haverá aumento na alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). "Sou uma gestora que acredita que você tem que diminuir o gasto da máquina pública e não aumentar o imposto. Aumentar o imposto traz uma insegurança jurídica no mercado, um freio no crescimento", enfatizou.

A governadora também assumiu o compromisso de manter o perfil técnico na liderança de pastas e de empresas estratégicas do DF, como a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Na visão de Celina, o fortalecimento das carreiras de arquitetura e engenharia no serviço público, aliado ao uso de inteligência artificial na análise de processos administrativos, é fundamental para acelerar a emissão de licenças e a entrega de obras.