Samara Mineiro defende eleições diretas para administrações regionais

A candidata ao GDF pelo partido Unidade Popular (UP), Samara Mineiro, defendeu que as administrações regionais tenham eleições diretas. Durante ações de panfletagem no Hospital Regional de Sobradinho, no Hospital de Base e reunião com apoiadores na Asa Sul, Vila Planalto e em Sobradinho, nesta quarta-feira (16/9), a candidata conversou com moradores e apresentou suas propostas.

Segundo Samara, as gestões das administrações precisam de eleições diretas e mais democracia. “Hoje o que vemos é que as administrações regionais não têm eleição e vira local de cabide de emprego dos deputados aliados ao governo", afirmou.



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Como forma de resolver esse problema, ela propõe mudanças na Lei Orgânica do Distrito Federal, garantindo eleição a cada quatro anos dos administradores. "Defendemos a democracia nas Administrações Regionais, com a criação de Comitês de Orçamento Participativo para definição das prioridades de investimento nas RAs", disse.

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A candidata prometeu revisar esse sistema em um eventual governo. "A Constituição estabeleceu que precisa ser regulamentado as eleições, só que estamos há décadas com essa situação. No nosso governo vamos acabar com isso e garantir eleições diretas”, pontuou.