Ato com Lula e Grass reúne multidão e entusiasmo sob chuva em Ceilândia

Militantes e moradores enfrentam o tempo instável e cobrem a Praça do Trabalhador com adereços vermelhos e cânticos de apoio ao presidente Lula durante comício - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

Mesmo de debaixo de chuva fina e sob fortes relâmpagos que cortavam o céu no início da noite desta quarta-feira (16/9), uma multidão vestida de vermelho ocupou a Praça do Trabalhador, em Ceilândia, no encerramento do ato político do candidato ao GDF Leandro Grass (PT). A agenda contou com a presença do presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além das postulantes ao Senado Federal Erika Kokay (PT) e Leila do Vôlei (PDT).

A atmosfera no maior reduto eleitoral do DF foi de intensa mobilização do início ao fim. Entre um mar de bandeiras da coligação e de movimentos sociais, a militância e moradores da região administrativa mantiveram o entusiamo elevado ao som de marchinhas de campanha e gritos que ecoavam pela praça, como "Olê, olê, olá, Lula, Lula" e "Lula, guerreiro do povo brasileiro".

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A instabilidade do tempo, marcada por garoa e relâmpagos constantes, não dispersou a grande maioria dos apoiadores, que permaneceram firmes diante do palco principal. A vestimenta predominante entre os presentes trazia tons vermelhos e estampas em alusão ao presidente, reforçando a forte identificação popular com o chefe do Executivo federal.

A escolha de Ceilândia como palco do comício de encerramento da jornada do dia reafirma a centralidade da cidade nas estratégias da campanha local. Lideranças do partido e articuladores políticos destacaram que a energia demonstrada pela militância na praça sinaliza um momento decisivo para a mobilização de votos nas periferias do DF rumo à reta final do pleito.