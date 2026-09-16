Leila do Vôlei destaca atuação no Senado e convoca militância em Ceilândia

Leila do Vôlei (PDT) discursou para apoiadores em ato público na região administrativa com a maior população de descendentes de nordestinos da capital - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Em discurso proferido em Ceilândia, nesta quarta-feira (16/9), ao lado de lideranças políticas e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a senadora e candidata à reeleição Leila do Vôlei (PDT) defendeu o balanço de sua atuação parlamentar, destacou a parceria mantida nos últimos quatro anos no Senado Federal e convocou a militância a se mobilizar nas ruas para a votação marcada para 4 de outubro.

Ao tomar a palavra e cumprimentar a primeira-dama, Rosângela “Janja” Lula da Silva, o candidato ao GDF Leandro Grass (PT), e a deputada federal e candidata ao Senado Erika Kokay (PT), a senadora reafirmou o orgulho de suas origens e explicou a escolha da Ceilândia para o ato por ser a região administrativa do DF que abriga a maior população de descendentes de nordestinos.

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"Gente, que alegria! Que alegria ver Ceilândia desse jeito! E olha: filha de nordestinos com muito orgulho! Presidente, só tá na região administrativa que mais tem famílias do Nordeste. Aqui nós temos uma população descendente de nordestinos muito grande", afirmou a senadora.

Em sua fala direcionada ao presidente da República, Leila agradeceu a presença da chefia do Executivo na Ceilândia e destacou que a sensibilidade e o trabalho conjunto permitiram atrair verbas e recursos do orçamento federal para áreas prioritárias do DF, com aportes destinados à saúde, agricultura familiar, direitos das mulheres, atenção às crianças e educação.

A parlamentar enfatizou o seu apoio a medidas econômicas e sociais de impacto direto na população, ressaltando o voto e a atuação conjunta com o Executivo federal para a aprovação de matérias como o Vale-Gás, o programa Pé-de-Meia e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, posicionando o seu mandato como ponto de apoio aos segmentos mais vulneráveis.

"Quero agradecer muito a parceria que esta senadora fez com o Governo Federal, porque foi através do seu trabalho, presidente, da sua sensibilidade, que nós trouxemos vários orçamentos e recursos para o Distrito Federal. Seja para a saúde, seja para a agricultura familiar, seja para as mulheres, seja para as crianças, para a educação", destacou.

A parlamentar ressaltou que, embora avanços tenham sido alcançados, o trabalho de assistência e investimento no DF precisa continuar de forma estratégica.

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No encerramento de seu pronunciamento, a senadora conclamou os apoiadores a intensificarem a presença nas ruas nos dias que antecedem a eleição de 4 de outubro. Leila pediu o engajamento da militância para defender o nome de Leandro Grass para o governo local, a sua recondução ao Senado Federal e a eleição do presidente da República, reforçando que a chapa representa um compromisso com o combate às desigualdades e com a defesa dos direitos da população do Distrito Federal e do país.

"Nós precisamos de todos vocês nesses próximos dias. Vão para as ruas! Defendam o nome do Leandro (Grass), defendam o nome de Erika (Kokay) e o meu para o Senado, defendam a eleição do presidente (Lula), porque é um presidente preocupado com as desigualdades", conclamou a senadora.