"Precisamos fortalecer a Defesa Civil", diz Cappelli após estragos da chuva

O candidato do PSB ao governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli, esteve em Planaltina na manhã desta quinta-feira (17/9) em agenda de campanha. Na ocasião, ele comentou os estragos que a chuva de granizo deixou na cidade.

“São eventos que estão cada vez mais constantes em função das mudanças climáticas e a gente precisa para isso fortalecer a Defesa Civil. Ter uma equipe que trabalhe a antecipação desses eventos, inclusive com alertas à população, além de medidas intensas e imediatas para conter eventuais danos”, destacou Cappelli.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesta manhã (17/9), após panfletar na Rodoviária do Plano Piloto, o candidato seguiu em caminhada por Planaltina e destacou a necessidade de melhorias na mobilidade da região. “Para a saída norte, é fundamental a gente construir ônibus expresso com faixa exclusiva e o BRT, eu não entendo porque que até hoje não tem BRT, não tem ônibus com faixa exclusiva aqui para Planaltina, para Arapoanga, para Sobradinho 1, para Sobradinho 2, para Fercal. Essa é uma área que está abandonada do ponto de vista do transporte e a gente vai resolver isso no meu governo”, ressaltou.

“Vamos caminhar aqui em Planaltina, conversar com os comerciantes, conversar com a população, apresentar nossas propostas para o transporte e para a saúde. O programa Fila Zero para zerar a fila de consultas, exames e cirurgias no Instituto Federal. Mais de 30 mil pessoas esperando uma cirurgia. Isso não é razoável. Nós temos muito dinheiro, o problema é que o dinheiro não tá chegando onde tem que chegar”, frisou Cappelli.