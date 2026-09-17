Dia amanhece nublado, com máxima de 32ºC e chance de chuva amena pelo DF

Bom dia, Brasília! Quem acordou cedo nesta quinta-feira (17/9) encontrou o céu nublado e uma temperatura mínima de 18ºC, em Planaltina, e 21ºC, no Plano Piloto. Ao longo do dia, Brasília terá clima quente, com variação de 31ºC a 32ºC pelo quadradinho.

De acordo com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) Suellen Araujo, ainda existe chance de chuva isolada para o restante do dia, porém, com menos intensidade. As pancadas e granizo que o brasiliense viveu nesta semana se suavizam nesta quinta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quanto à umidade do ar, as condições são mais seguras: a tendência é permanecer em 35%, justamente por conta das chuvas que acontecerão durante o dia.