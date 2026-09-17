"Foi desesperador", diz mecânico de oficina sobre o muro desabar sobre carros

A parede de uma oficina mecânica na Avenida Erasmo de Castro, no Arapoanga, foi derrubada pelas fortes chuvas que caíram na noite de quarta-feira (16/9). Cinco carros e uma moto foram atingidos pelo concreto e ficaram destruídos. Ninguém ficou ferido.
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O mecânico Diego Lopes, 29 anos, estava na oficina no momento do ocorrido. “Foi desesperador. Tinham quatro mecânicos e três clientes aqui na hora. A sorte é que não estávamos próximas à parede que caiu. Tudo aconteceu por volta das 17h40”, relatou. “Na hora, corremos para fora da loja com medo do teto cair também. Ligamos para os bombeiros e a Defesa Civil veio até aqui”, completou.
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O proprietário do estabelecimento, Felipe Lima, 30, disse que foi um baque. “A gente demorou a acreditar que isso tinha acontecido. Os clientes foram muito compreensivos, graças a Deus. Teremos um prejuízo, mas não tem muito o que fazer. Agora é cabeça erguida e bola para frente”, afirmou, consternado.