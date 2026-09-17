Está aberta a votação para o 9º Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília. Parte integrante da cobertura especial da 34ª edição da mostra — que este ano ocupa a histórica Casa do Candango, na 603 Sul, sob o tema “Mente e Coração” —, a premiação reconhece os projetos de arquitetura, design de interiores e paisagismo que mais se destacam na exposição. O público pode votar pela internet até o dia 5 de outubro para escolher os vencedores na categoria Júri Popular.

A escolha pelo voto popular contempla quatro categorias temáticas focadas em inspirar o morar contemporâneo: Sonho de Sala, Sonho de Quarto, Sonho de Cozinha e Sonho de Banheiro. Os 40 ambientes criados pelo elenco de 52 profissionais participantes da mostra estão automaticamente concorrendo. Para participar e apoiar seus projetos favoritos, basta acessar o site oficial da premiação.

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Paralelamente à votação do público, uma comissão formada por especialistas do júri técnico avaliará as categorias de Projeto Mais Original, Melhor Uso Comercial, Melhor Uso Público, Melhor Uso de Obra de Arte, Projeto Mais Ousado e Melhor Projeto. Os vencedores de todas as categorias serão revelados durante uma cerimônia festiva no dia 8 de outubro, realizada nas dependências da própria CasaCor Brasília, onde os premiados receberão troféus e destaque editorial no Correio.

Serviço

Votação popular: até 5 de outubro de 2026 pelo site oficial da premiação.

Categorias de voto popular: Sonho de Sala, Sonho de Quarto, Sonho de Cozinha e Sonho de Banheiro

Divulgação dos resultados: 8 de outubro de 2026, em evento presencial na CasaCor Brasília

Visitação da mostra: Casa do Candango (SGAS 603), de terça a sexta, das 15h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h (até 12 de outubro)

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