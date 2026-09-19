Escolha o ambiente dos sonhos: vote no 9º Prêmio Correio Braziliense CasaCor

Estão abertas as votações para o 9º Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília, iniciativa que celebra a criatividade, a inovação e o talento de arquitetos, designers de interiores e paisagistas na capital. Parte integrante da cobertura especial da 34ª edição da mostra, a premiação combina o rigor da avaliação técnica com a participação direta da população por meio do voto popular on-line, disponível até o dia 5 de outubro. Neste ano, a exposição ocupa o histórico endereço da Casa do Candango, na SGAS 603, apresentando projetos desenvolvidos sob o tema “Mente e Coração”.

A escolha aberta ao público abrange quatro categorias desenhadas para destacar os espaços mais inspiradores do morar contemporâneo: Sonho de Sala, Sonho de Quarto, Sonho de Cozinha e Sonho de Banheiro. Ao todo, 40 ambientes projetados por um elenco plural composto por 52 profissionais estão automaticamente inscritos na disputa. Para votar e apoiar seus projetos preferidos, os leitores e visitantes precisam apenas acessar a página oficial da premiação.

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Nesta edição, a mostra propõe um olhar mais humano e afetivo sobre os espaços urbanos, convidando o visitante a desacelerar e a redescobrir o lar como um refúgio físico e emocional de cura e bem-estar. As organizadoras da exposição ressaltam que a arquitetura contemporânea vai além da estética.

"A CasaCor Brasília deste ano mostra que viver bem vai além da estética. O tema ‘Mente e Coração’ representa ambientes que unem conforto, inovação e tecnologia a serviço das pessoas, criando experiências que cuidam do corpo, da mente e das emoções", define a empresária Moema Leão, sócia do evento ao lado de Eliane Martins e Sheila Podestá.













Reconexão e afetividade

A arquiteta e organizadora Sheila Podestá enfatiza o clima acolhedor projetado para receber os visitantes ao longo dos dois meses de exposição. "Este ano a mostra está colorida, aconchegante, cheia de vida. Vamos receber o público com muita hospitalidade em uma CasaCor Brasília que instiga a reconexão e a afetividade", destaca.

Eliane Martins reforça que a experiência na Casa do Candango vai muito além da contemplação arquitetônica, destacando a atmosfera completa preparada para o visitante. "Na visita à CasaCor, além de você ver os 40 ambientes do evento, há galerias de arte superinteressantes para conhecer neste ano. Há também pontos gastronômicos: um café, um bar que está bombando e o Aroma Restaurante, projeto lindo do Studio Roque", ressalta.

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A organizadora celebra também a diversidade do elenco, que une nomes consolidados da arquitetura brasiliense e jovens talentos. "Estamos com um time de profissionais bem renovado, o que também traz um certo vigor ao evento. A casa está muito encantadora; os jardins, então, são o seu programa. Além de ficar sabendo tudo o que está acontecendo em arte, design e decoração, você tem um dia e um programa especial", acrescenta Eliane.

Além do voto popular, uma comissão especial formada por jurados técnicos das áreas de arquitetura, paisagismo, design, marketing e jornalismo avaliará os projetos em seis categorias exclusivas: Projeto Mais Original, Melhor Uso Comercial, Melhor Uso Público, Melhor Uso de Obra de Arte, Projeto Mais Ousado e Melhor Projeto.

O anúncio oficial dos vencedores de todas as categorias e a entrega dos troféus ocorrerão em uma cerimônia festiva em 8 de outubro, nas dependências da própria CasaCor Brasília, com publicação detalhada dos projetos campeões nas páginas do Correio.

Serviço

Votação popular: até 5 de outubro de 2026 pelo site oficial da premiação

Categorias de voto popular: Sonho de Sala, Sonho de Quarto, Sonho de Cozinha e Sonho de Banheiro

Divulgação dos resultados: 8 de outubro de 2026, em evento presencial na CasaCor Brasília

Visitação da mostra: Casa do Candango (SGAS 603), de terça a sexta, das 15h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h (até 12 de outubro)

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Serviço

Votação popular: até 5 de outubro de 2026 no site premio.correiobraziliense.com.br/casacor2026

Categorias do júri popular: Sonho de Sala, Sonho de Quarto, Sonho de Cozinha e Sonho de Banheiro

Cerimônia de premiação: 8 de outubro de 2026, nas dependências da CASACOR Brasília

Visitação da mostra: Casa do Candango (SGAS 603), de terça a sexta, das 15h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h (exposição aberta até 12 de outubro)

Ingressos: R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia-entrada)