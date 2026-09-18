Hidden Brasília realiza baile liderado por Fábio Cavanha e Tiago Abravanel

Uma grande festa, com música brasileira em diferentes ritmos e repertório único para manter a pista em movimento, essa é a proposta de O baile do Hidden, evento realizado neste sábado (19/9), a partir das 19h, no Hidden Brasília. A noite será comandada por Fábio Cavanha e sua Super Banda, além de participações especiais como Tiago Abravanel, Meolly e Diogo Vilar, do O Bando. Com ingressos a partir de R$ 80, o show integra um dos últimos eventos da temporada do ano.

Acompanhado de sua Super Banda, o cantor Fábio Cavanha retorna ao Hidden após já ter participado de eventos desde as primeiras edições do local. O violonista e compositor leva ao palco a experiência de uma longa trajetória na cena musical da cidade, arranjos inéditos e estilos variados como MPB, pop, entre outros.

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O baile traz convidados especiais como o ator e cantor Tiago Abravanel, conhecido por seus papéis nas peças Tim Maia — Vale Tudo, Hairspray e Miss Saigon, além de ter apresentado programas como Dança dos famosos, Popstar e a 22ª edição do Big Brother Brasil. Também participam da noite a cantora Meolly e Diogo Vilar, integrante de O Bando.





Serviço

O baile do Hidden – Cavanha & Super Banda e convidados

Neste sábado (19/9), a partir das 19h, no Hidden Brasília (antigo galpão do Jornal de Brasília, no SIG). Ingressos: R$ 80, disponíveis na plataforma do local.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel