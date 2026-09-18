Jaime Ernest Dias e João Lucas realizam concerto intimista no sábado (19/9)

Jaime Ernest Dias e João Lucas realizam concerto intimista neste sábado (19/9), no Grande Colorado - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (19/9), o violonista Jaime Ernest Dias e o pianista João Lucas têm um encontro marcado. A partir das 20h30, a dupla apresenta Cerrado atlântico, concerto que faz parte do projeto Música de perto, no Condomínio Vivendas Colorado 1, no Grande Colorado.

A apresentação intimista traz os músicos unidos por Sthel Nogueira, com um repertório que traz obras autorais e interpretações de músicas pelo duo. O concerto integra o projeto Música de perto, que leva música à casa das pessoas e promove proximidade e sensação de intimidade entre plateia e intérprete. Ao som de violão e piano, a apresentação aproxima o público dos músicos.

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Os ingressos custam R$100, e incluem caldos, acepipes, sucos e água após o concerto, além de rolha livre. Devem ser adquiridos diretamente com Suzana Moura, (61) 981372082, ou Jaime Ernest Dias, (61) 991242414. O encontro é aberto ao público, porém o número de pessoas é limitado ao espaço.

Serviço

Cerrado Atlântico - Jaime Ernest Dias e João Lucas

Neste sábado (19/9), às 20h30, no Condomínio Vivendas Colorado 1 (Módulo C, casa 4A, Grande Colorado). Ingressos: R$100, disponíveis por contato direto com Suzana Moura ou Jaime Ernest Dias.