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Samba da Tia Zélia celebra 4 anos com registro ao vivo no Parque da Cidade

Grupo brasiliense celebra trajetória dia 26 de setembro, com registro ao vivo, show de Breno Alves e set de DJ Umiranda no Parque da Cidade

Samba da Tia Zélia será gravado no Parque da Cidade - (crédito: Nina Quintana/Divulgação)
Samba da Tia Zélia será gravado no Parque da Cidade - (crédito: Nina Quintana/Divulgação)

Os batuques, os pandeiros e a grande roda do Samba da Tia Zélia serão eternizados no Complexo Em Casa (Parque da Cidade), no dia 26 de setembro, a partir das 17h. O Audiovisual STZ é uma iniciativa para celebrar os mais de quatro anos de existência do projeto. 

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Ao longo de mais de cem edições, o Samba da Tia Zélia leva brasilienses às ruas da Vila Planalto para cantarem clássicos do gênero. No projeto gravado, além dos clássicos musicais, o repertório conta com canções autorais inéditas e outros sucessos que estão na boca do povo, da capital ao Rio de Janeiro. A programação de encerramento  integra também os artistas Breno Alves e o set do DJ Umiranda. 

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Para enriquecer a filmagem, o show conta com cenografia assinada por Babi Pina, que centraliza o conceito “feito à mão” com elementos artesanais. Os ingressos estão disponíveis no Sympla. 

Serviço

Sábado, 26 de setembro, a partir das 17h, no Complexo Em Casa (Estacionamento 10, Parque da Cidade). Ingressos disponíveis no Sympla. 

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel. 

Saiba Mais

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Maria Carolina**

Estagiária

Graduanda em Audiovisual e Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)

Por Maria Carolina**
postado em 18/09/2026 18:01 / atualizado em 18/09/2026 18:02
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