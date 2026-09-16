Paula Belmonte destaca proteção à mulher e promete segundo hospital para Ceilândia

Durante agenda no Centro de Ceilândia, nesta quarta-feira (16/9), a candidata ao GDF Paula Belmonte (PSDB) prometeu inaugurar outro hospital na região. Ela comentou sobre suas ações para garantir acolhimento à mulher. "Vamos cuidar da saúde tanto para Ceilândia como para Brasília. Tenho o compromisso de inaugurar mais um hospital na região", afirmou.

Ainda sobre a saúde, a candidata detalhou o seu plano de governo. "Temos o foco de fortalecer as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que são a atenção primária. Atendendo a atenção primária, com certeza vamos fazer com que a saúde tenha uma qualidade melhor", afirmou.

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Outra ação de seu governo será oferecer mais apoio para mães atípicas e mulheres, de uma forma geral. "Vamos fazer política de verdade para as mulheres. Temos várias mães atípicas que precisam de emprego e que, muitas vezes, também sofrem nas filas dos hospitais", pontuou.

Durante a agenda, a candidata também conversou com vendedores ambulantes, antes de subir em seu trio elétrico. Na conversa, ela prometeu mais dignidade para esses trabalhadores. "O que queremos é oferecer mais dignidade para vocês. É muito melhor trabalhar do que ficar dependente de um auxílio social", disse.