Em Taguatinga, Paula Belmonte defende auditorias e combate à corrupção

A candidata destacou a necessidade de direcionar o orçamento distrital com maior eficiência para os serviços prestados à população e apresentou propostas voltadas às áreas de educação, de saúde e de segurança pública - (crédito: Lucas Peres/ComunicaÃ§Ã£o Paula Belmonte)

A candidata ao GDF Paula Belmonte (PSDB) cumpriu agenda política em Taguatinga, nesta segunda-feira (14/9), e defendeu a reformulação da gestão dos recursos públicos, por meio do aumento da transparência, da fiscalização severa e do combate à corrupção. Ela destacou a necessidade de direcionar o orçamento distrital com maior eficiência para os serviços prestados à população e apresentou propostas voltadas às áreas de educação, de saúde e de segurança pública.

Entre as medidas para a reorganização da administração do DF, a tucana propôs a criação do Gabinete de Combate à Corrupção e a realização de auditorias nos contratos do transporte público e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No setor de educação, Paula Belmonte questionou a aplicação das verbas públicas e defendeu a ampliação do controle sobre os investimentos da pasta, além da expansão do ensino em tempo integral, da infraestrutura escolar e da melhoria nos indicadores de aprendizagem.

Paula frisou a importância da valorização dos professores e defendeu o diálogo sobre a presença de profissionais temporários na rede pública, visando fortalecer o quadro efetivo de servidores e assegurar a qualidade do atendimento aos estudantes, com atenção especial às famílias atípicas.

Saúde e segurança

Tratando da saúde pública, a candidata explicou que o fortalecimento da atenção primária é o eixo central para reorganizar o fluxo de atendimento e diminuir a sobrecarga dos hospitais, mediante a expansão da capacidade das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o apoio à Estratégia Saúde da Família. Como inovação estrutural, a candidata defendeu a criação do Hospital do Idoso e reiterou a necessidade de auditar o Iges-DF para averiguar a prestação dos serviços e a aplicação das verbas.

Na área de segurança pública, Paula ressaltou que as prioridades são o aumento da integração entre as forças policiais e o investimento em inteligência e em tecnologia. O projeto inclui a implantação de um sistema de cercamento tecnológico no Distrito Federal, equipado com câmeras de reconhecimento facial e integração de dados para prevenção e enfrentamento à criminalidade.

A tecnologia também foi apontada pela tucana como instrumento essencial para fortalecer as políticas públicas de proteção às mulheres, visando agilizar as respostas do Estado em casos de violência doméstica e risco de feminicídio.