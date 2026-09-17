Suspeito de matar homem em incêndio é preso no Gama

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nessa quarta-feira (16/9), um suspeito investigado por matar um homem em um incêndio numa casa localizada no Setor Oeste do Gama. Segundo as informações, o indivíduo é morador em situação de rua e chegou a prestar depoimento para ajudar nas investigações.

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (14), quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para combater o fogo na residência, que era abandonada, e encontrou um corpo carbonizado. Os policiais militares isolaram o local e colheram informações na vizinhança.

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No mesmo dia, o suspeito afirmou ter presenciado as chamas e pedido ajuda a vizinhos. Ele foi levado como testemunha para a 20ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento e, depois, foi liberado enquanto as equipes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizavam a perícia no local.

No entanto, a PCDF analisou as imagens de câmeras de segurança da região e constatou que a versão apresentada pelo homem era falsa, apontando o suspeito como o verdadeiro autor do crime.

A prisão ocorreu na via que divide o Setor Central e o Setor Oeste do Gama, onde um policial militar reconheceu o suspeito caminhando pela rua. Após realizar a abordagem e confirmar a identidade, o militar solicitou reforço de equipes para efetuar a prisão. O autor foi conduzido para a 20ª DP.