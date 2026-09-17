Foragido com passagens por roubo e tráfico é preso em Brazlândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quinta-feira (17/9), um homem foragido após uma perseguição em área de mata na altura da BR-020, em Brazlândia. Segundo a polícia, o indivíduo acumula uma extensa ficha criminal, incluindo passagens por tentativa de homícidio, múltiplos roubos, tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo.
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Ele estava sendo monitorado pela inteligência da PMDF, porque possuía um mandado de prisão em aberto após fugir da Unidade de Internação de Saídas Sistemáticas (Uniss), no Recanto das Emas, em 9 de julho último. Durante a fuga, ele feriu um agente de segurança.
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Durante a operação policial ocorrida nesta quinta-feira, o foragido foi encontrado a pé e, ao avistar as viaturas da PMDF, tentou escapar novamente pulando muros e telhados da região e se escondendo em uma área densa de mata, mas foi cercado pelos militares e capturado às margens da rodovia.
Após a captura, ele foi conduzido à autoridade competente para o cumprimento da ordem judicial e adoção das providências legais.
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