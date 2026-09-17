Kiko Caputo propõe novo hospital em Ceilândia e expansão do metrô

Kiko Caputo (Novo) conversou com moradores e apresentou propostas de governo para o Eixo Oeste - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

Kiko Caputo (Novo) apresentou, durante panfletagem nesta quinta-feira (17/9), seu plano de governo centrado em reformas estruturais para enfrentar os gargalos de Ceilândia. A proposta coloca a saúde pública no topo das prioridades e engloba intervenções em drenagem pluvial, segurança por inteligência de dados, qualificação profissional e ampliação da assistência social.

Na saúde, o candidato propõe a criação do Novo Hospital de Ceilândia e a reestruturação gradual das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), fortalecendo as equipes com ferramentas digitais, telemedicina e apoio remoto de especialistas para solucionar demandas diretamente nos bairros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Caputo afirmou que pretende transformar gradualmente o atendimento primário em UBSs Plena por meio de um choque de gestão e de honestidade na administração pública. O projeto de saúde contempla ainda o Programa Saúde Integral da Mulher Brasiliense, focado em ações de prevenção, diagnóstico precoce, reabilitação e cuidado continuado para as moradoras de Ceilândia.

Na mobilidade, o plano prevê a expansão da linha do metrô no Eixo Oeste até o final de Ceilândia, Pôr do Sol e Sol Nascente, além da implantação da Estrada Parque Brazlândia e a readequação das rotas de acesso pela Via Estrutural, BR-070 e BR-080.

Leia também: Candidatos ao Governo do Distrito Federal apresentam ações para infância

“Quem depende do transporte coletivo merece chegar mais rápido ao trabalho, à escola e aos serviços públicos e voltar mais cedo para casa. Por isso vamos modernizar grandes eixos viários e fazer o metrô chegar às regiões onde milhares de pessoas dependem diariamente do transporte coletivo”, disse.

Para conter os recorrentes alagamentos do período chuvoso, a proposta prevê parques e áreas de infiltração de água da chuva para aliviar a pressão sobre o sistema tradicional de escoamento e aumentar a capacidade de absorção do solo.

Na segurança pública, o plano adota o policiamento de proximidade combinado com análise de dados para combater os crimes patrimoniais, associado a melhorias na iluminação pública e na manutenção das praças.

Caputo destacou que as prioridades em educação, emprego e assistência social envolvem a expansão de vagas na educação infantil, a oferta de cursos técnicos alinhados ao mercado local e o fortalecimento dos Centros de Referência de Assistência Social para a busca ativa de famílias vulneráveis.