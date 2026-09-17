Jovem de 18 anos responsável por esquema de tráfico de drogas é preso

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (17/9), um jovem de 18 anos, responsável por um esquema de tráfico de drogas que atuava em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. De acordo com as apurações, o suspeito, quando era menor de idade, foi apreendido por tentativa de homicídio, lesão corporal e furto.
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Segundo as investigações, o suspeito utilizava aplicativos de mensagens para anunciar e vender as drogas. Em uma das mensagens enviadas aos clientes, o investigado informava mudança na distribuição que, a partir de outubro, as entregas dos entorpecentes seriam feitas por um motoboy nas residências dos compradores, alcançando regiões como Varjão, Lago Norte, Granja do Colorado, Asa Norte e Asa Sul.
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Alguns anúncios de vendas exibiam as drogas — como porções de maconha importada — como se fosse um produto de vitrine, como forma de estratégia de divulgação do produto para atrair e fidelizar clientes.
Com base nos materiais reunidos, a 9ªDP cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do suspeito. Na residência do jovem foram encontrados tabletes e porções de variados tipos de drogas. Diante dos entorpecentes, os agentes da PCDF prenderam o autor pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 5 a 15 anos de reclusão.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
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