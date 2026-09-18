InícioCidades DF
Emprego

DF oferece 1,4 mil vagas de emprego nesta sexta; salários até R$ 3,5 mil

Atendimento em agência do trabalhador do DF; rede oferece mais de 1,4 mil vagas nesta sexta

Estão disponíveis mais de 1,4 mil vagas nesta sexta - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Estão disponíveis mais de 1,4 mil vagas nesta sexta - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Trabalhadores do Distrito Federal encontram 1.479 oportunidades de emprego disponíveis nas agências do trabalhador nesta sexta-feira (18/9). O painel do dia contempla candidatos de variados níveis de escolaridade, com opções destinadas tanto a profissionais com bagagem na área quanto a quem procura o primeiro emprego.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O maior salário do dia é oferecido ao cargo de supervisor de lavanderia, em Ceilândia. As duas oportunidades abertas para a função pagam salário de R$ 3,5 mil, mais benefícios. Em termos de volume, a ocupação com mais postos abertos é a de operador de caixa, que soma 180 vagas e remuneração de até R$ 1,7 mil mais benefícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os interessados em concorrer às vagas podem cadastrar o currículo diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 unidades físicas no DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O registro do currículo permanece no banco de dados para seleções futuras, permitindo que o sistema identifique o perfil do candidato assim que novas chances surgirem.

As empresas interessadas em ofertar vagas ou utilizar a estrutura das agências para entrevistas de seleção também podem se cadastrar. O atendimento aos empreendedores é feito presencialmente nas unidades, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 18/09/2026 07:00
x