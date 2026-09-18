DF oferece 1,4 mil vagas de emprego nesta sexta; salários até R$ 3,5 mil

Estão disponíveis mais de 1,4 mil vagas nesta sexta - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Trabalhadores do Distrito Federal encontram 1.479 oportunidades de emprego disponíveis nas agências do trabalhador nesta sexta-feira (18/9). O painel do dia contempla candidatos de variados níveis de escolaridade, com opções destinadas tanto a profissionais com bagagem na área quanto a quem procura o primeiro emprego.

O maior salário do dia é oferecido ao cargo de supervisor de lavanderia, em Ceilândia. As duas oportunidades abertas para a função pagam salário de R$ 3,5 mil, mais benefícios. Em termos de volume, a ocupação com mais postos abertos é a de operador de caixa, que soma 180 vagas e remuneração de até R$ 1,7 mil mais benefícios.

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Os interessados em concorrer às vagas podem cadastrar o currículo diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 unidades físicas no DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O registro do currículo permanece no banco de dados para seleções futuras, permitindo que o sistema identifique o perfil do candidato assim que novas chances surgirem.

As empresas interessadas em ofertar vagas ou utilizar a estrutura das agências para entrevistas de seleção também podem se cadastrar. O atendimento aos empreendedores é feito presencialmente nas unidades, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.