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Polícia investiga esquema de falsas vagas de emprego em Brazlândia

Segundo as apurações iniciais, um homem atraia as vítimas com propostas de emprego e cobrava altos valores para a contratação

Em uma residência ligada ao suspeito do crime, a polícia encontrou currículos e fotos de possíveis vítimas - (crédito: Divulgação/PCDF)
Em uma residência ligada ao suspeito do crime, a polícia encontrou currículos e fotos de possíveis vítimas - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil (PCDF) investiga um esquema de ofertas falsas de emprego em Brazlândia. De acordo com a corporação, um homem é suspeito de aplicar o golpe e por fraude eletrônica. 

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As investigações da 18ª DP (Brazlândia) apontam que o suspeito oferecia oportunidades de emprego em funções como vigilante, merendeira e brigadista. Para efetivar a suposta contratação, eram cobrados valores entre R$ 1,5 mil e R$ 4 mil das vítimas.

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Mesmo com os pagamentos feitos, as contratações não eram concretizadas. O suspeito passava, então, a apresentar diversas justificativas para os atrasos na contratação, mantendo as vítimas na expectativa de conseguirem o emprego. Segundo a polícia, o homem lesou 30 pessoas, gerando um prejuízo estimado em R$ 40 mil.

Durante a operação Pseudo Duliá, na manhã desta terça-feira (8/9), a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão em um endereço relacionado ao suspeito. No local, foram apreendidos currículos, documentos pessoais e fotografias de possíveis vítimas. Esses itens são considerados relevantes para a investigação. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 08/09/2026 15:52
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