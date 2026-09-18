Planaltina terá interrupção no fornecimento de energia nesta sexta

A suspensão temporária ocorre das 8h às 12h, nos conjuntos G, H, I, J e L - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Moradores do Setor Nova Esperança, em Planaltina, devem ficar atentos ao desligamento programado no fornecimento de energia elétrica nesta sexta-feira (18/9). A suspensão temporária ocorre das 8h às 12h, nos conjuntos G, H, I, J e L, para a realização de serviços de manutenção e modernização da rede local. A interrupção preventiva é necessária para garantir a segurança dos técnicos durante a execução dos trabalhos.

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A concessionária ressalta que o serviço pode ser concluído antes do tempo previsto, resultando no restabelecimento da energia sem aviso prévio. Para comunicar irregularidades na rede, a população pode ligar para a central de atendimento pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem utilizar o número 0800 701 01 55, por meio de aparelho adaptado.