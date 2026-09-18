Quatro regiões do DF recebem campanhas de vacinação neste sábado (19/9)

No DF, as imunizações são feitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (19/9), o público pode aproveitar quatro pontos de vacinação espalhados por diferentes regiões do DF. Shopping Boulevard (Asa Norte), Atacadão Dia a Dia (QNN 9, Ceilândia) e Chácara Bettel (São Sebastião) recebem campanhas de imunização das 9h às 16h; na Paróquia São José Operário (Vicente Pires), o atendimento é das 9h às 15h.

A vacinação é feita conforme as faixas etárias e grupos prioritários indicados para cada imunizante. É necessário levar um documento de identificação válido e o cartão de vacinação. Aqueles que perderam a caderneta devem procurar a sala onde receberam as vacinas para resgatar o histórico de imunização; caso não seja possível, o indivíduo será vacinado conforme a faixa etária e receberá um novo cartão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Programa de vacinação

Nesta sexta-feira (18/9), o Programa Nacional de Imunizações (PNI) completa 53 anos. Em 1973, o Ministério da Saúde lançou a proposta do programa, institucionalizada dois anos depois e incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990.

No DF, as imunizações são feitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em postos externos, como na Rodoviária, e em locais de grande circulação, como igrejas, escolas e shoppings. Além deles, o Carro da Vacina leva os imunizantes para locais como Torre de TV, estádios de futebol e parques.