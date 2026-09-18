Paula Belmonte recebe propostas de setores da sociedade para Brasilia

Paula Belmonte recebe propostas do terceiro setor e do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF (Codese) - (crédito: Luís Tajes)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Paula Belmonte (PSDB) conversou, nesta sexta-feira (18/9), com representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF) e do terceiro setor para discutir propostas para Brasília.



Na primeira reunião, Paula recebeu o livro O DF que a gente quer, entregue pela vice-presidente do Codese-DF, Tereza Christina Coelho Cavalcanti, e pela coordenadora do projeto, Rosane do Vale. A candidata destacou pontos do documento que dialogam com seu plano de governo, como educação em tempo integral, geração de emprego perto de onde as pessoas moram, fortalecimento dos pequenos empreendedores e uso da tecnologia na gestão pública.



“Estou analisando esse material com muito cuidado e já encontrei propostas que dialogam diretamente com o nosso Plano de Governo. É um trabalho construído por muitas mãos e que traz contribuições importantes para continuarmos aprimorando o nosso projeto”, afirmou. Na próxima semana, a publicação será a base da sabatina promovida pelo Conselho com os candidatos ao Governo do Distrito Federal.



Em seguida, Paula recebeu representantes do terceiro setor, incluindo integrantes da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac). O encontro tratou de assistência social, ressocialização, atenção aos idosos e proteção de crianças e adolescentes.



Entre as demandas apresentadas estão a criação de uma Secretaria da Criança e do Adolescente e a reformulação da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF). Paula também recebeu uma carta de intenções e o livro “Manual de Boas Práticas em Organizações da Sociedade Civil”.



A candidata destacou o terceiro setor como parceiro do poder público, inclusive na implementação da escola em tempo integral, por considerar que essas organizações conseguem chegar a espaços onde o Estado nem sempre alcança. Na assistência social, defendeu ações que atendam às necessidades imediatas, mas também promovam dignidade e autonomia.

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