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Elisson Ferreira se reúne com Codese para alinhar propostas de longo prazo

Candidato ao GDF pelo Agir defende plano direcionado ao centenário de Brasília em 2060, integração com a Ride e projetos de Estado que ultrapassem mandatos

Elisson Ferreira (Agir) apresentou eixos do seu plano de governo voltados ao desenvolvimento econômico, mobilidade e descentralização de empregos na capital - (crédito: Divulgação)
Elisson Ferreira (Agir) apresentou eixos do seu plano de governo voltados ao desenvolvimento econômico, mobilidade e descentralização de empregos na capital - (crédito: Divulgação)

Elisson Ferreira (Agir) se reuniu, nesta sexta-feira (18/9), com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese) para alinhar propostas de planejamento de longo prazo direcionadas ao centenário da capital em 2060.

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O encontro destacou a convergência entre as diretrizes do candidato ao GDF e as demandas da entidade, priorizando a integração entre o DF e a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (Ride), a descentralização da oferta de empregos para além do Plano Piloto e o uso do BRB como agente financeiro prioritário na ampliação do crédito produtivo.

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As convergências entre o plano de governo e o documento do Codese englobam eixos estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico da região, incluindo o fortalecimento do microcrédito, a economia criativa, o turismo, o planejamento territorial, o uso de dados e políticas ambientais permanentes.

Diante do alinhamento sobre romper com a lógica dos ciclos de apenas quatro anos de gestão, o candidato defendeu a criação de metas e indicadores permanentes para o Distrito Federal. “Eu considero muito importante receber um trabalho como o do Codese porque existe uma coincidência fundamental de pensamento: Brasília precisa resolver os problemas urgentes sem deixar de pensar em 2040, 2050 e 2060. Um governo não pode começar do zero a cada quatro anos. Precisamos construir políticas de Estado, com projeto, meta, orçamento, indicador e continuidade”, afirmou.

A espinha dorsal da proposta é o eixo “Brasília 2060”, estruturado no programa do candidato com metas intermediárias para 2030, 2040 e 2050. A estratégia foca no planejamento prospectivo e na tomada de decisões cujos impactos práticos serão consolidados nas próximas décadas.

Para defender essa visão de futuro, o candidato trouxe uma perspectiva pessoal, relacionando a formação da capital à vivência familiar e questionando qual será o cenário encontrado pelos moradores no centenário de Brasília. “Eu penso muito na trajetória da minha mãe. Ela veio do Maranhão, construiu a vida aqui, passou em concurso público e me criou em Brasília.”

“Essa é uma parte da história desta cidade: gente de todos os lugares que veio para cá construir a própria vida e ajudar a construir a capital. Mas hoje eu também olho para o meu filho Pedro, que tem quatro anos, e penso: que Brasília ele vai receber quando estiver adulto e esta cidade chegar ao seu centenário? Essa é a pergunta que um governador precisa fazer”, pontuou.

Segundo Elisson, o planejamento do futuro exige a atuação articulada entre governo, universidade, setor produtivo e sociedade civil para construir e deixar uma carteira de projetos estruturantes pronta para as próximas gestões. Apesar da preparação para o centenário, o concorrente destacou a necessidade de dar respostas imediatas para demandas históricas da população, como a fila da saúde, transporte público, segurança, educação e geração de empregos.

“Temos os problemas de agora: a fila da saúde, o transporte, a escola, a segurança, o emprego. Eles precisam de resposta imediata. Mas existe outra responsabilidade: impedir que, em 2040 ou 2060, nossos filhos estejam discutindo os mesmos problemas porque ninguém teve coragem de planejar antes. É possível cuidar do presente e construir o futuro ao mesmo tempo”, concluiu.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 18/09/2026 16:08
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