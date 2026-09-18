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Taguatinga

Suspeito é preso poucas horas após tentar matar sobrinho

A briga que culminou no disparo de arma de fogo teve origem em uma suposta agressão que o autor do tiro teria sofrido da vítima dias antes

O homem foi preso com uma arma de fogo e uma faca - (crédito: Divulgação/PMDF)
O homem foi preso com uma arma de fogo e uma faca - (crédito: Divulgação/PMDF)

O homem de 51 anos suspeito de atirar contra o próprio sobrinho de consideração na QNM 36, em Taguatinga, foi preso pela polícia após fugir da cena do crime na tarde desta sexta-feira (18/9). 

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A ação aconteceu por volta das 16h45 após uma discussão familiar. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito atirou contra o rapaz de 25 anos por vinganças após uma suposta agressão que ele teria sofrido dias antes. 

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Na briga entre os dois, o suspeito efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no abdômen. Após acertar o sobrinho, o atirador fugiu do local. O jovem baleado foi socorrido pelo  Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) em estado grave.

A PMDF localizou o suspeito por volta das 19h40, na QNF, perto de um motel. Ele foi preso com uma arma calibre 28 e uma faca, e levado, junto com o armamento, à 21ª DP (Taguatinga) para as medidas cabíveis.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 18/09/2026 21:23
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