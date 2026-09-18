Colisão frontal no Arapoanga deixa uma mulher ferida

Uma colisão entre dois veículos nesta sexta-feira (18/9), na quadra 14 do Arapoanga, próximo a Planaltina, deixou uma mulher ferida. A vítima foi transportada para um hospital de referência consciente e orientada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o caso se trata de uma colisão frontal entre dois veículos de passeio. A ocorrência foi atendida às 16h. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Após o atendimento do CBMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.