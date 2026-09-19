Saiba como cadastrar o celular para receber alertas de risco no DF

Uma chuva forte pode chegar rapidamente e mudar as condições de uma região em poucos minutos. Nesses casos, ter acesso a um aviso com antecedência ajuda o cidadão a se preparar e evitar áreas de risco. No Distrito Federal, moradores podem cadastrar o CEP de uma região para acompanhar essas informações pelo celular.

Para fazer o cadastro, basta enviar um SMS para o número 40199 com o CEP da área de interesse. O serviço é gratuito e também está disponível pelo WhatsApp, Telegram e TV por assinatura.

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Alerta geral

Em situações de emergência, mensagens podem ser enviadas diretamente aos celulares que estejam em uma área de risco. A tecnologia cell broadcast emite sinais sonoros e visuais e não exige cadastro prévio. O sistema é operado pela plataforma IDAP (Interface de Divulgação de Alertas Públicos), utilizada também para o envio de mensagens por SMS.