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Saiba como cadastrar o celular para receber alertas de risco no DF

Serviço gratuito permite acompanhar avisos sobre chuvas, queimadas e outras ocorrências. Cadastro pode ser feito pelo número 40199

17/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Vendaval e chuva no Arapoanga - Prejuisos e destruição. Na foto, Elcirlene da Silva e Cleiton Rocha. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
17/09/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Vendaval e chuva no Arapoanga - Prejuisos e destruição. Na foto, Elcirlene da Silva e Cleiton Rocha. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma chuva forte pode chegar rapidamente e mudar as condições de uma região em poucos minutos. Nesses casos, ter acesso a um aviso com antecedência ajuda o cidadão a se preparar e evitar áreas de risco. No Distrito Federal, moradores podem cadastrar o CEP de uma região para acompanhar essas informações pelo celular.

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Para fazer o cadastro, basta enviar um SMS para o número 40199 com o CEP da área de interesse. O serviço é gratuito e também está disponível pelo WhatsApp, Telegram e TV por assinatura.

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Alerta geral 

Em situações de emergência, mensagens podem ser enviadas diretamente aos celulares que estejam em uma área de risco. A tecnologia cell broadcast emite sinais sonoros e visuais e não exige cadastro prévio. O sistema é operado pela plataforma IDAP (Interface de Divulgação de Alertas Públicos), utilizada também para o envio de mensagens por SMS. 

No período de chuvas, podem ser comunicados riscos de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais. Durante a seca, as queimadas estão entre as ocorrências monitoradas. Também podem ser emitidos avisos para outros eventos previstos na Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), como processos erosivos, ondas de frio e doenças.

*Com informações da Agência Brasília

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/09/2026 13:06
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