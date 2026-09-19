Morre Eloy Brasília, poeta e ícone cultural de Taguatinga, aos 80 anos

Com forte atuação em causas comunitárias, o artista transformou a cena cultural e os projetos da terceira idade na cidade - (crédito: Reprodução/Instagram/Eloy de Brasília)

O poeta, ator e ativista cultural Eloy Barbosa de Oliveira morreu na sexta-feira (18/9), aos 80 anos. Conhecido artisticamente como Eloy Brasília, ele construiu parte importante da trajetória em Taguatinga, onde participou de iniciativas culturais, comunitárias e voltadas à população idosa.

Nascido em 11 de março de 1946, Eloy chegou a Taguatinga recém-casado e adotou a cidade como lugar de moradia e atuação. Durante muitos anos, trabalhou nas Centrais Elétricas de Furnas. Ainda jovem, também teve passagem pelos bastidores de uma rádio, antes de se dedicar com mais intensidade à cultura após a aposentadoria.

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Na maturidade, passou a atuar em projetos relacionados ao envelhecimento e chegou a fazer um curso de extensão em Gerontologia na Universidade de Brasília (UnB). A partir dessa experiência, criou o Projeto Idoso Feliz, iniciativa que levou a unidades de saúde, coletivos de poesia, corais e grupos de teatro e dança.

A atuação de Eloy também esteve ligada à vida comunitária de Taguatinga. Ele participou da construção da Rede Cidadã de Taguatinga e manteve contato frequente com integrantes mais jovens da organização, especialmente em atividades que aproximavam diferentes gerações por meio da arte.



Nos últimos anos, ampliou ainda mais a presença em atividades culturais. Trabalhou como ator em comerciais de televisão e produções institucionais e participou de movimentos em defesa de espaços culturais de Taguatinga, entre eles a Praça do DI e o Teatro da Praça.

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A trajetória também permaneceu ligada à formação profissional. Nos meses anteriores à morte, Eloy havia sido contratado para dar aulas em um curso técnico de eletricista, área na qual aproveitava a experiência adquirida ao longo da vida profissional.

Ele também se preparava para assumir, em 22 de setembro, a presidência da Câmara de Vereadores Comunitários de Taguatinga.

Além da atuação pública, Eloy enfrentou perdas familiares ao longo da vida. Todos os filhos morreram antes dele, sendo os dois últimos em acidentes. Mesmo após essas perdas, continuou envolvido em projetos comunitários, culturais e de convivência.

Amigos próximos destacaram a capacidade de Eloy de manter o diálogo entre pessoas de diferentes idades e visões.

"Exímio construtor de pontes para o diálogo, provou, com sua própria vida, que podemos continuar profundamente humanos para além das diferenças de ideias, de gerações e de caminhos."

Velório e sepultamento

O velório de Eloy Barbosa de Oliveira será realizado neste sábado (19/9), na Capela 5 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A cerimônia está prevista para ocorrer das 14h30 às 16h30. O sepultamento será às 17h.