Arruda promete regularização e infraestrutura para regiões do DF

*Especial para o Correio

Em agenda de campanha neste sábado (20/9), o candidato ao Governo do Distrito Federal José Roberto Arruda (PSD) visitou moradores e comerciantes em regiões administrativas do DF. Pela manhã no Assentamento 26 de Setembro, ele destacou sobre a carência de regularização e infraestrutura no local. "Tem várias áreas em Brasília como aqui, na 26 de Setembro, na Arniqueira, na Ponte Alta e no Vicente Pires, que precisam serem colocadas em ordem", afirmou.

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À tarde, em Samambaia Norte, o ex-governador discursou que a prioridade para a população da cidade, em eventual governo, será resgatar a saúde pública, ampliando o Hospital Regional de Samambaia (HRSam) e também a expansão do Metrô-DF. "Meu compromisso com Samambaia é ampliar o hospital de Samambaia, trazer mais médicos para atender melhor e com mais qualidade a população. Outro compromisso com essa cidade, é levar o metrô para as quadras 800 e 1000, até a Expansão e vou conseguir", frisou.



Arruda comentou também que pretende transferir o governo inteiro para o Centro Administrativo do Distrito Federal. "O centro fica entre Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, e, com isso, vamos priorizar e movimentar o comércio local dessas regiões", completou. O candidato relembrou, ainda, que foi secretário de Obras no governo Roriz e, na época, acompanhou a construção da cidade. "Eu ajudei a construir Samambaia e, hoje, ela é uma das cidades que mais cresce em Brasília. Nós vamos priorizar a população e essa cidade no meu governo", concluiu.