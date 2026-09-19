Kiko Caputo percorre regiões e apresenta propostas para saúde e mobilidade

A agenda também contou com o candidato ao Senado Sebastião Coelho, o suplente pastor Ibi e o candidato a vice-governador Rafael Sampaio - (crédito: Peter Neylon)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) cumpriu, neste sábado (19/9), agenda em diferentes regiões do DF, incluindo Guará, Núcleo Bandeirante e Lago Sul. Durante carreata com apoiadores, ele defendeu mudanças na gestão pública, geração de empregos, melhoria dos serviços públicos, mobilidade urbana e combate à ocupação irregular de terras públicas.

No Guará, Caputo propôs a construção de um hospital geral e da primeira Clínica de Longevidade do DF, com foco na prevenção, acompanhamento da saúde e autonomia da população idosa.

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No Núcleo Bandeirante, o candidato apresentou propostas para saúde, mobilidade, educação e revitalização do comércio histórico. Entre as medidas estão a transformação gradual das UBSs em UBS Plena, a integração da região a novos corredores viários e a ampliação da integração do transporte coletivo. Na educação, defendeu o fortalecimento da alfabetização, o acompanhamento individual dos estudantes e a expansão do ensino profissionalizante.

Para o comércio, o plano prevê melhorias na segurança e infraestrutura, além de ampliação do microcrédito e integração de comerciantes a feiras, comércio eletrônico, compras públicas e eventos.

A agenda também contou com o candidato ao Senado Sebastião Coelho, o suplente pastor Ibi e o candidato a vice-governador Rafael Sampaio. À tarde, Caputo se reuniu com atletas apoiadores no Lago Sul.