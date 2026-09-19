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Kiko Caputo percorre regiões e apresenta propostas para saúde e mobilidade

Em carreata no Guará e no Núcleo Bandeirante, candidato defendeu hospital, ampliação das UBSs e novos corredores viários

A agenda também contou com o candidato ao Senado Sebastião Coelho, o suplente pastor Ibi e o candidato a vice-governador Rafael Sampaio - (crédito: Peter Neylon)
A agenda também contou com o candidato ao Senado Sebastião Coelho, o suplente pastor Ibi e o candidato a vice-governador Rafael Sampaio - (crédito: Peter Neylon)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Kiko Caputo (Novo) cumpriu, neste sábado (19/9), agenda em diferentes regiões do DF, incluindo Guará, Núcleo Bandeirante e Lago Sul. Durante carreata com apoiadores, ele defendeu mudanças na gestão pública, geração de empregos, melhoria dos serviços públicos, mobilidade urbana e combate à ocupação irregular de terras públicas.

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No Guará, Caputo propôs a construção de um hospital geral e da primeira Clínica de Longevidade do DF, com foco na prevenção, acompanhamento da saúde e autonomia da população idosa.

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No Núcleo Bandeirante, o candidato apresentou propostas para saúde, mobilidade, educação e revitalização do comércio histórico. Entre as medidas estão a transformação gradual das UBSs em UBS Plena, a integração da região a novos corredores viários e a ampliação da integração do transporte coletivo. Na educação, defendeu o fortalecimento da alfabetização, o acompanhamento individual dos estudantes e a expansão do ensino profissionalizante.

Para o comércio, o plano prevê melhorias na segurança e infraestrutura, além de ampliação do microcrédito e integração de comerciantes a feiras, comércio eletrônico, compras públicas e eventos.

A agenda também contou com o candidato ao Senado Sebastião Coelho, o suplente pastor Ibi e o candidato a vice-governador Rafael Sampaio. À tarde, Caputo se reuniu com atletas apoiadores no Lago Sul.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 19/09/2026 22:01
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