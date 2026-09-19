Correio é premiado na etapa distrital do Prêmio Sebrae de jornalismo

Equipe do Correio Braziliense é premiada no Prêmio Sebrae de Jornalismo - (crédito: Material cedido ao Correio )

O Correio Braziliense foi premiado nas categorias Texto e Fotojornalismo na etapa distrital da 13ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A cerimônia aconteceu na tarde deste sábado (19/9) na sede do Na Praia Festival, com a apresentação da jornalista e cineasta Márcia Zarur. A premiação reconhece trabalhos jornalísticos que dão visibilidade ao empreendedorismo e aos negócios de pequeno porte.

Na primeira categoria, a de texto, a vencedora foi a jornalista Mariana Niederauer, editora do site do Correio. Ela representou a equipe que produziu a série de reportagens Afetos, memórias e resistência na W3, a avenida de Brasília, em comemoração aos 66 anos da capital. O trabalho resgata a história de uam das avenidas mais icônicas da capital federal.

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A produção contou com reportagem e pesquisa histórica realizadas por Gabriella Braz e Junio Silva. Contou com textos de Amanda S. Feitoza, Raphaela Peixoto e Ronayre Nunes. A coordenação da produção multimídia ficou com os subeditores Benjamin Figueredo, Ana Raquel Lelles, Roberto Fonseca e Ronayre Nunes; a edição de vídeo é de Pedro Mesquita e Jhoalerson Dias; artes de Valdo Virgo, Khalil Santos e Ana Raquel Lelles; e fotos de Minervino Júnior.

O especial digital foi desenvolvido por Geraldo Damasceno, Gregory Lima, Guilherme Dantas e Kelly Venâncio. O pesquisador Francisco Lima Filho, do Centro de Documentação (Cedoc) do Correio deu o suporte no resgate dos registros históricos no acervo do jornal.

Equipe do Correio Braziliense é premiada no Prêmio Sebrae de Jornalismo (foto: Ed Alves / CB / DA Press)

Na segunda categoria, a de Fotojornalismo, o primeiro lugar ficou com o fotojornalista Ed Alves, da equipe de Fotografia do Correio. O trabalho Mercadinhos resistem na periferia do DF registra a rotina de pequenos comerciantes, especialmente donos de mercadinhos de bairro, que mantêm os negócios diante das mudanças no comércio e da concorrência com grandes redes.

A etapa distrital recebeu 111 inscrições de profissionais e estudantes. Foram 39 trabalhos na categoria Texto, 11 em Áudio, 28 em Vídeo, oito em Fotojornalismo e 25 em Jornalismo Universitário.

Os vencedores das categorias seguem agora para a próxima fase da competição. Segundo o cronograma do prêmio, o júri nacional será realizado em outubro, enquanto a cerimônia de premiação nacional está prevista para novembro, em Brasília, em data ainda a ser divulgada.

Confira abaixo os trabalhos vencedores do Correio na etapa distrital do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026:

Categoria Texto

1° Lugar — Afetos, memórias e resistência na W3, a avenida de Brasília

Veículo: Correio Braziliense

Representante do trabalho: Mariana Niederauer

Equipe: Gabriella Braz, Junio Silva, Amanda S. Feitoza, Raphaela Peixoto, Ronayre Nunes, Benjamin Figueredo, Ana Raquel Lelles, Pedro Mesquita, Minervino Júnior, Jhoalerson Dias e Roberto Fonseca.

Categoria Fotojornalismo

1º lugar – Mercadinhos resistem na periferia do DF

Veículo: Correio Braziliense

Representante do trabalho: Ed Alves