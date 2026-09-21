Transformadores de energia pegam fogo na Asa Sul e deixa moradores sem luz

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência que, ao chegar no local, as equipes realizaram o combate às chamas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Transformadores de energia, localizados na 311 da Asa Sul, pegaram fogo na madrugada desta segunda-feira (21) e deixaram moradores sem luz na região. Segundo a Neoenergia, a causa do incêndio teria sido por uma tentativa de furtos de cabos que provocou um curto-circuito nas subestação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência que, ao chegar no local, as equipes realizaram o combate às chamas. Segundo os bombeiros, não houve vítimas.As equipes da Companhia Energética de Brasília (CEB) também foram acionadas para acompanhar o incêndio.

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Em nota, a Neoenergia informou que o incidente danificou severamente a estrutura e diversos equipamentos. Segundo o órgão, as equipes estão no local para substituir os materiais danificados e restabelecer o fornecimento de energia com a maior brevidade possível.