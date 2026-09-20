Celina Leão promete investir na saúde mental e no segmento religioso

Candidata destacou o evento como grande apoiador a saúde mental no DF - (crédito: Divulgação )

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP), participou, neste domingo (20/09), do Mega Help 2026, um dos maiores movimentos evangelísticos. A celebração ocorreu à tarde, no Ginásio Nilson Nelson, e contou com presença de Michelle Bolsonaro (PL) e da deputada federal Bia Kicis (PL).

Durante o encontro Celina frisou a importância do evento que acontece anualmente no Distrito Federal, e tem alcançado cada vez mais um número histórico de pessoas em busca de evangelização e como esse movimento tem ajudado na saúde mental dos brasilienses. "O Mega Help é o maior programa de saúde mental e evangelístico que temos no DF. Acontece todos os anos, abençoando e servindo de remédio e de cura para os jovens", frisou.

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A governadora lembrou também que os jovens ainda, precisam se conectar com pessoas da mesma idade, para poder falar de seus problemas e o evento reúne milhares de pessoas que são retiradas da depressão: "As pessoas que buscavam por ajuda foram resgatados por esse programa, que muitas vezes consegue transforma-las, e nós vamos investir cada vez mais na saúde mental e na evangelização como um todo no DistritoFederal".

Celina Leão ressaltou ainda que criou a Subsecretaria de Saúde Mental e está entregando quatro carros até o final deste ano para acolher a saúde mental, buscando apoio também dos grupos evangélicos e das igrejas em prol da população do DF.