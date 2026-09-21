Motorista atira contra motociclista após discussão de trânsito em Águas Claras

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu a arma e as munições do indivíduo - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um desentendimento de trânsito na Avenida das Castanheiras, em Águas Claras, quase terminou em tragédia na tarde do último domingo (20/9). Um motorista efetuou um disparo de pistola calibre .40 contra um motociclista após o condutor da moto supostamente depredar um carro estacionado em um posto de combustíveis da região, desferindo socos e chutes contra a lataria.

Apesar da ação violenta e de estar municiado com 11 cartuchos intactos, o atirador errou o alvo. Com a fuga imediata do motociclista, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 13h30 para averiguar a ocorrência de tiros no endereço.

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No local, as equipes abordaram três indivíduos envolvidos na confusão. Com um deles, os militares apreenderam o armamento utilizado. O motociclista não foi encontrado pelas autoridades durante as diligências iniciais.

O trio foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para prestar esclarecimentos. O caso agora segue sob apuração da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)