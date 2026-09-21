Autódromo abre vagas para credenciamento de ambulantes em evento neste final de semana

Se o número de inscrições for maior que a quantidade de vagas ofertadas, será realizado sorteio imediatamente após o término das inscrições - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

O Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet abre 11 vagas de barracas para ambulantes que desejem trabalhar no evento Bradesco Stock Car no próximo sábado (26/9) e domingo (27/09). Os interessados devem comparecer à sala 923 do Anexo do Palácio do Buriti nesta terça (22/9), entre 9h e 17h, para fazer o credenciamento, munidos de original e cópia do documento pessoal e comprovante de residência ou declaração em nome do ambulante.

Se o número de inscrições for maior que a quantidade de vagas ofertadas, será realizado sorteio imediatamente após o término das inscrições.

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A divulgação dos vendedores que forem contemplados sairá na quarta (23/9) na página de Editais da Secretaria de Governo do Distrito Federal. As licenças serão entregues nesta quinta (25), entre 13h e 16h, juntamente com orientações sobre o evento.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



