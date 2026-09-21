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Projeto oferece cursos gratuitos de tecnologia no Recanto das Emas

Iniciativa disponibiliza 11 cursos em 22 turmas presenciais para participantes a partir de 11 anos de idade. Inscrições seguem abertas, com atividades contínuas até fevereiro de 2027

Há cursos de desenvolvimento de games, inteligência artificial, robótica educacional, Internet das Coisas (IoT), impressão 3D, segurança digital e tecnologias criativas - (crédito: Divulgação/Reality Gamer)
Há cursos de desenvolvimento de games, inteligência artificial, robótica educacional, Internet das Coisas (IoT), impressão 3D, segurança digital e tecnologias criativas - (crédito: Divulgação/Reality Gamer)

Unindo inovação, educação e inclusão social, a segunda edição do projeto Reality Gamer DF II oferece capacitação profissional gratuita para jovens e adultos a partir de 11 anos no Distrito Federal. Realizada no Recanto Shopping (Praça dos Espelhos), a iniciativa disponibiliza 11 cursos divididos em 22 turmas presenciais.

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O portfólio contempla áreas estratégicas do mercado de tecnologia, como desenvolvimento de games, inteligência artificial, robótica educacional, Internet das Coisas (IoT), impressão 3D, segurança digital e tecnologias criativas. Embora as aulas tenham começado em 14 de setembro, os interessados ainda podem se inscrever no site oficial

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O projeto segue com atividades contínuas até fevereiro de 2027, combinando aulas presenciais, oficinas temáticas e aulas livres para preparar os participantes para os desafios do mercado digital e da economia criativa. Além do pilar educacional, a inclusão é prioridade na estrutura: o espaço conta com acessibilidade física, metodologias adaptadas e suporte de intérpretes de Libras para garantir a participação ativa de pessoas com deficiência (PCDs).

Para movimentar a comunidade e integrar o aprendizado prático ao entretenimento, a programação conta, ainda, com o Reality Gamer Fest, festival que reúne campeonatos de eSports de caráter formativo, exposições de projetos tecnológicos desenvolvidos pelos alunos, oficinas interativas e palestras com especialistas da área e influenciadores digitais.

Fruto de uma parceria entre o Instituto Estrela Ela (ICEE) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI-DF), a expectativa é capacitar centenas de alunos diretamente e impactar milhares de pessoas em todo o DF.

Serviço

Projeto: Reality Gamer DF II

Local: Recanto Shopping — Praça dos Espelhos (Recanto das Emas, DF)

Estrutura: 11 cursos presenciais distribuídos em 22 turmas (desenvolvimento de games, IA, robótica, IoT, impressão 3D, segurança digital e tecnologias criativas)

Público-alvo: jovens e adultos a partir de 11 anos

Inscrições: gratuitas e abertas até janeiro de 2027 pelo site

Período do projeto: Aulas de 14 de setembro de 2026 a fevereiro de 2027

Acessibilidade: material adaptado, espaço acessível e intérpretes de Libras

Informações e redes: Instagram @realitygamerdf

Saiba Mais

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/09/2026 15:26 / atualizado em 21/09/2026 15:26
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