Projeto oferece cursos gratuitos de tecnologia no Recanto das Emas

Há cursos de desenvolvimento de games, inteligência artificial, robótica educacional, Internet das Coisas (IoT), impressão 3D, segurança digital e tecnologias criativas - (crédito: Divulgação/Reality Gamer)

Unindo inovação, educação e inclusão social, a segunda edição do projeto Reality Gamer DF II oferece capacitação profissional gratuita para jovens e adultos a partir de 11 anos no Distrito Federal. Realizada no Recanto Shopping (Praça dos Espelhos), a iniciativa disponibiliza 11 cursos divididos em 22 turmas presenciais.

O portfólio contempla áreas estratégicas do mercado de tecnologia, como desenvolvimento de games, inteligência artificial, robótica educacional, Internet das Coisas (IoT), impressão 3D, segurança digital e tecnologias criativas. Embora as aulas tenham começado em 14 de setembro, os interessados ainda podem se inscrever no site oficial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O projeto segue com atividades contínuas até fevereiro de 2027, combinando aulas presenciais, oficinas temáticas e aulas livres para preparar os participantes para os desafios do mercado digital e da economia criativa. Além do pilar educacional, a inclusão é prioridade na estrutura: o espaço conta com acessibilidade física, metodologias adaptadas e suporte de intérpretes de Libras para garantir a participação ativa de pessoas com deficiência (PCDs).

Para movimentar a comunidade e integrar o aprendizado prático ao entretenimento, a programação conta, ainda, com o Reality Gamer Fest, festival que reúne campeonatos de eSports de caráter formativo, exposições de projetos tecnológicos desenvolvidos pelos alunos, oficinas interativas e palestras com especialistas da área e influenciadores digitais.

Fruto de uma parceria entre o Instituto Estrela Ela (ICEE) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI-DF), a expectativa é capacitar centenas de alunos diretamente e impactar milhares de pessoas em todo o DF.

Serviço

Projeto: Reality Gamer DF II

Local: Recanto Shopping — Praça dos Espelhos (Recanto das Emas, DF)

Estrutura: 11 cursos presenciais distribuídos em 22 turmas (desenvolvimento de games, IA, robótica, IoT, impressão 3D, segurança digital e tecnologias criativas)

Público-alvo: jovens e adultos a partir de 11 anos

Inscrições: gratuitas e abertas até janeiro de 2027 pelo site

Período do projeto: Aulas de 14 de setembro de 2026 a fevereiro de 2027

Acessibilidade: material adaptado, espaço acessível e intérpretes de Libras