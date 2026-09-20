Corrida contra o feminicídio reúne mulheres no Eixão

Idealizada pela ativista e empresária Jessica Cytrus, 36 anos, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, a iniciativa teve caráter social - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Eixão do Lazer recebeu, na manhã deste domingo (20/9), a Brutas – Correndo ou Pedalando Contra o Feminicídio, evento de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A programação reuniu participantes em caminhada de 1 km, corridas de 3 km e 6 km e passeio ciclístico, na altura da 104 Norte.

Idealizada pela ativista e empresária Jessica Cytrus, 36 anos, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, a iniciativa teve caráter social e não contou com cronometragem, classificação ou premiação. Segundo a organização, mais de 15 mil pessoas se inscreveram para a etapa.

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Entre as participantes estavam mulheres de diferentes idades e experiências com o esporte. Para algumas, a atividade também representou uma forma de dar visibilidade à causa e fortalecer a união entre mulheres no enfrentamento à violência.

“Resolvi fazer uma corrida para dar visibilidade a esse tema. Não é porque é uma corrida rosa, não é porque é uma corrida bonitinha. É porque é um tema muito importante”, afirmou Jessica.