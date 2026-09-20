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CONSCIENTIZAÇÃO

Corrida contra o feminicídio reúne mulheres no Eixão

Evento reuniu participantes em caminhada, corrida e passeio ciclístico neste domingo (20/9), no Eixão do Lazer

Idealizada pela ativista e empresária Jessica Cytrus, 36 anos, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, a iniciativa teve caráter social - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Idealizada pela ativista e empresária Jessica Cytrus, 36 anos, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, a iniciativa teve caráter social - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Eixão do Lazer recebeu, na manhã deste domingo (20/9), a Brutas – Correndo ou Pedalando Contra o Feminicídio, evento de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A programação reuniu participantes em caminhada de 1 km, corridas de 3 km e 6 km e passeio ciclístico, na altura da 104 Norte.

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Idealizada pela ativista e empresária Jessica Cytrus, 36 anos, sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, a iniciativa teve caráter social e não contou com cronometragem, classificação ou premiação. Segundo a organização, mais de 15 mil pessoas se inscreveram para a etapa.

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Entre as participantes estavam mulheres de diferentes idades e experiências com o esporte. Para algumas, a atividade também representou uma forma de dar visibilidade à causa e fortalecer a união entre mulheres no enfrentamento à violência.

“Resolvi fazer uma corrida para dar visibilidade a esse tema. Não é porque é uma corrida rosa, não é porque é uma corrida bonitinha. É porque é um tema muito importante”, afirmou Jessica.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 20/09/2026 12:45
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