Grass aposta em transparência para recuperar o BRB

Grass destacou ações para o BRB e para a saúde - (crédito: Divulgação)

Durante a conversa com Diretoria e Associados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do DF (COOSERVCRED), na tarde desta segunda-feira (21/9), o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) destacou ações para recuperar o Banco de Brasília (BRB).

Grass comentou que o banco está "vivendo um mar de corrupção, denúncias e escândalos". O candidato afirmou que irá recuperar a saúde financeira da instituição com "transparência e credibilidade". "Vamos sentar com o Banco Central, o Fundo Garantidor, colocar no BRB um planejamento para ser executado com transparência, com metas e fazer de novo o BRB, o Banco de Brasília", afirmou.

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Ainda sobre o BRB, Grass afirmou que, em um eventual governo, o banco vai ser "o que nasceu para ser". "Ele será o banco de crédito, o banco que apoia a agricultura, o setor imobiliário, o banco que ajuda na economia do Distrito Federal, o banco que fortalece o cidadão, fortalece o servidor público. Não o banco dos amigos, dos milionários e dos corruptos", pontuou

Outro assunto abordado pelo candidato foi a saúde pública do Distrito Federal. Grass afirmou que irá fazer um mutirão com foco na redução das filas de espera. "Vamos ter mutirão de cirurgias, exames e trazer especialistas para ampliar os leitos", disse. Segundo o candidato, o mutirão também fará cirurgias de madrugada e aos fins de semana.