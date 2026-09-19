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Eleições 2026

Leandro Grass faz caminhada em Sobradinho neste sábado (19/9)

Candidato participa de atividade de campanha na Feira Central de Sobradinho ao lado de Ricardo Valle

19/09/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Candidato ao GDF Leandro Grass na Feira de Sobradinho - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
19/09/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Candidato ao GDF Leandro Grass na Feira de Sobradinho - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), participou neste sábado (19/9) de uma caminhada de campanha em Sobradinho. A atividade foi na Feira Central de Sobradinho, no Setor Comercial Central, Quadra Central.

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Durante a agenda, Grass afirmou que a campanha pretende manter contato direto com os eleitores. “A nossa campanha é perto do povo, é na rua, dialogando com a população, escutando as pessoas”, declarou.

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O candidato também destacou a participação de outros integrantes da chapa e de candidatos aos cargos legislativos nas atividades. “Sou eu, a Érica, a Leila, os nossos candidatos à Federal e Distrital. Estou aqui com o Ricardo, com o Ruth, porque é no coletivo também que a gente ganha e que a gente consegue depois executar, realizar o nosso projeto”, afirmou.

Grass disse ainda que pretende apresentar propostas durante o período eleitoral. “Então a nossa campanha é a campanha da verdade, campanha da honestidade e de propostas, de programa para melhorar Brasília”, declarou.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 19/09/2026 15:59
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