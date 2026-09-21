Policial militar morre durante treinamento no Lago Paranoá

Um policial militar morreu, nesta segunda-feira (21/9), durante treinamento aquático realizado no Lago Paranoá. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o policial sofreu um mal súbito enquanto estava submerso.

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Dois militares participavam do treinamento, parte da rotina das companhias do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), nas proximidades da Ponte JK. O segundo policial militar presente no local realizou o resgate imediato do homem, iniciando os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado para atendimento, por volta de 12h.

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Segundo a PMDF, os dois policiais possuíam o Curso de Operações Lacustres e eram mergulhadores avançados, com certificação internacional e habilitação para mergulhos de até 40 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou atendimento com suporte avançado. Após manobras de reanimação, o policial não resistiu, tendo o óbito declarado no local.



Em nota, a corporação explicou que o policial realizava um treinamento de rotina comum aos agentes. "Os treinamentos específicos fazem parte da rotina operacional de todas as companhias do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), respeitando as atribuições e especialidades de cada uma, com o objetivo de manter o preparo técnico e operacional dos policiais militares", afirmou. A nota também lamentou a morte do militar, manifestando condolências aos familiares, amigos e colegas de farda.