"Nós sempre defendemos o Fundo Constitucional", diz Leandro Grass

Grass afirmou que não abrirá mão do trabalho dos cobradores - (crédito: Júnior Rosa/Divulgação)

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) defendeu, nesta segunda-feira (21/9), a manutenção do Fundo Constitucional do Distrito Federal e rebateu críticas relacionadas à atuação do governo federal na definição dos recursos destinados à capital. A declaração ocorreu durante o debate promovido pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF).

Grass afirmou que há uma diferença entre uma eventual redução do crescimento dos recursos e uma redução nominal do Fundo Constitucional. O candidato contestou a interpretação de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria simplesmente reduzido o fundo.

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“Essa fala é muito semelhante à que a Celina (governadora do DF) tem, que é a fala de que o governo Lula reduziu o Fundo Constitucional. O que houve foi uma alteração de um modelo que realmente não cresce”, afirmou Grass.

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O candidato também afirmou que a defesa do Fundo Constitucional faz parte da atuação da bancada que classificou como “progressista” no Congresso Nacional. Segundo Grass, parlamentares desse grupo vêm atuando para preservar os recursos destinados ao Distrito Federal. “Na bancada verdadeiramente progressista desse país democrático, nós sempre defendemos o Fundo Constitucional”, declarou.

Grass destacou ainda que seu grupo político tem realizado levantamentos sobre empresas e recursos que poderiam ser recuperados ou fiscalizados pelo poder público e encerrou a participação reiterando a defesa do Fundo Constitucional como instrumento importante para o financiamento de serviços públicos do Distrito Federal, especialmente em áreas como educação, saúde e segurança.