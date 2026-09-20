Leandro Grass apresenta propostas para economia e mobilidade urbana

O candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) iniciou a agenda deste domingo (20/9) na Assembleia dos Rodoviários, realizada no estacionamento do Conic. Em seguida, participou de uma confraternização do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Bebidas, no Clube dos Comerciários do DF. No local, Grass afirmou que pretende fortalecer o setor para ampliar a geração de empregos.

“Queremos que o setor, cresça mais, gere mais empregos, para que o nosso sindicato também possa, cada vez mais, ser fortalecido e lutar junto com vocês para que a gente tenha uma saúde melhor em Brasília, para que a gente não tenha mais ninguém morrendo em fila de UPA, em fila de hospital”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O candidato também apresentou propostas nas áreas de transporte e mobilidade. Segundo ele, sua eventual gestão ampliaria as linhas e os horários de ônibus, além de investir na expansão do metrô e dos trilhos.

“Queremos uma Brasília em que o trabalhador tenha saúde, em que o transporte funcione, que tenha mais linhas de ônibus, horários ampliados, ampliação do metrô, ampliação dos trilhos, e ninguém perca mais duas ou três horas por dia para chegar ao trabalho ou para chegar em casa”, disse.

Grass ainda citou políticas voltadas para crianças e educação. “Queremos uma Brasília para as crianças, uma Brasília que tenha escola integral, que tenha espaço público e em que vocês possam trabalhar tranquilamente. Esse é o nosso compromisso”, declarou.

Durante o discurso, o candidato também fez críticas à atual gestão do Distrito Federal e afirmou que pretende “tirar Brasília das mãos de quem roubou o BRB, de quem roubou a cidade”. Sem citar nomes, disse que o grupo político que está no poder teve oito anos para governar e não deveria permanecer por mais quatro.

Depois da confraternização, Grass seguiu para o Grande Encontro dos Paraibanos com Lula, realizado no Setor de Chácaras do Riacho Fundo. Durante o evento, o candidato voltou a falar sobre o tom que pretende adotar na campanha e afirmou que manterá uma postura de diálogo e apresentação de propostas.