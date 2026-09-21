"Vamos ampliar linhas e horários de ônibus", afirma Leandro Grass

Leandro Grass (PT) afirma que vai ampliar linhas e horários de ônibus - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O candidato do PT ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass, participa do debate com os postulantes ao Palácio do Buriti promovido pela Rede Record na tarde desta segunda-feira (21/9). No primeiro confronto direto, ao responder a uma pergunta do candidato Ricardo Cappelli (PSB), Leandro falou sobre ações para melhorar a mobilidade no DF.

“Minha proposta é ampliar horários e linhas de ônibus. Novas linhas vão conectar cidades que hoje ainda não se conectam. O transporte público no DF rouba tempo das pessoas”, afirmou. “É importante ampliar os trilhos, não só o metrô, mas trem de superfície para a região norte, por exemplo. Vamos implementar o BRT Norte também. A relação do governo com as empresas tem que ser de controle e fiscalização”, reforçou.

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O primeiro bloco do debate está sendo de confronto direto e tema livre. Os candidatos que farão as perguntas estão sendo sorteados na hora, ao vivo.