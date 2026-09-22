Homem tem a perna lacerada por linha de pipa e é encaminhado ao hospital

Vítima de 21 anos foi encaminhada ao Hospital de Base - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um jovem de 21 anos, identificado como Pablo Luiz de Brito Ferreira, sofreu um grave corte na perna esquerda causado por uma linha de pipa nas proximidades do Taguaparque, em Taguatinga. A vítima teve o membro enroscado no objeto cortante e ficou ferida e sangrando no passeio, até ser socorrida por um pedestre que passava pelo local.

Devido à gravidade dos ferimentos, Pablo foi encaminhado ao Centro Cirúrgico do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu no final da tarde do último domingo (20/9), na altura da QNA 56, quando ele foi surpreendido pela linha que se prendeu à perna esquerda.

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Inicialmente, a vítima foi levada para a regulação médica local e recebida na sala vermelha, sendo transferida posteriormente para o HBDF. Até o momento, as circunstâncias detalhadas do acidente e o estado de saúde atualizado do jovem não foram divulgados.