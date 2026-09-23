Traficante que comercializava cocaína por delivery na Asa Norte é preso

O investigado se passava por motorista de aplicativo, e entregava o entorpecente através do video do carro que ele usava para encontrar os clientes - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem que se passava por motorista de aplicativo para vender cocaína foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na Asa Norte. A região era o seu principal ponto de comércio, onde a droga era comercializada para comerciantes e moradores de alto poder aquisitivo. O suspeito utilizava o próprio carro elétrico para encontrar os clientes nas quadras, momento em que entregava a porção ilícita pela janela do veículo.

As equipes prenderam o suspeito em flagrante logo após ele realizar entregas nas quadras 410, 210, 206 e 307 da Asa Norte. Segundo a corporação, o indivíduo vendia o entorpecente na modalidade delivery, entregando onde o cliente estivesse após contato telefônico.

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Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no carro e na residência do indivíduo, localizada na Cidade Ocidental (GO), os policiais da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) encontraram diversas porções de cocaína, já fracionadas em doses individuais para comercialização, além de uma balança de precisão.

De acordo com a PCDF, os agentes lavraram o Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.