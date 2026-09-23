Dois homens morrem em batida entre caminhões no Gama

Durante a madrugada desta quarta-feira (23/9), as equipes de bombeiros se depararam com chamas e duas vítimas fatais - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Dois condutores perderam suas vidas em uma grave colisão entre dois caminhões na madrugada desta quarta-feira (23/9). As vítimas, que ainda não foram identificadas, trafegavam na altura do Engenho das Lajes, Gama, quando colidiram no entrocamento da DF-290 com a BR-060. A batida provocou um incêndio no local, que foi apagado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).



Durante o atendimento, as equipes localizaram os condutores sem vida e constataram os óbitos no local. Segundo a corporação, o acidente de trânsito foi entre um caminhão VW Titan, e um Ford Cargo, que foram encontrados em chamas. Para apagar o fogo, os agentes utilizaram mangueiras pressurizadas com água e interditaram a rodovia em ambos os sentidos.

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Até o momento, a dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. Ainda de acordo com a CBMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. A Polícia Civil também foi acionada para realizar a perícia na via.