Greenpeace monta castelo de cartas gigantes em frente ao Congresso

Ação ressalta a importância do voto para o Senado nas eleições de 2026, que ocorrem em 12 dias. - (crédito: Foto: Luis Nova / Greenpeace)

Ativistas do Greenpeace Brasil, organização sem fins lucrativos em defesa do meio ambiente, instalaram um castelo de cartas gigantes em frente ao Congresso Nacional, nesta terça (23). A ação tem como objetivo chamar a atenção para a importância do voto para o Senado nas eleições de 2026.

Com a mensagem “Desembaralho do Senado”, a iniciativa busca provocar reflexões sobre o peso do voto e o exercício democrático. “Vamos eleger dois senadores por estado que, por 8 anos, tomarão decisões que afetarão nossas casas e nossas vidas. O voto é a nossa principal cartada para transformarmos o que precisamos”, pontua Lu Sudré, gerente de comunicação da organização.

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A ação ressalta a função do poder legislativo e o papel dos senadores nas decisões que têm impacto no dia a dia de toda a população brasileira.

Segundo o Greenpeace, há um distanciamento entre candidatos e eleitores, pouco conhecimento sobre as responsabilidades de um senador e dificuldade de entender como votar em dois senadores diferentes na mesma eleição

As cartas do “Desembaralho” trazem informações sobre o Senado e as funções de seus agentes e estão disponíveis no site desembaralhodosenado.org.br também em forma de jogos on-line (Paciência e Jogo da Memória).











*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado