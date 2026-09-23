DF está sob alerta de tempestade nesta quarta (23/9); veja orientações

A Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas para tempestade, ventos fortes e queda de granizo para o Distrito Federal nesta quarta-feira (23/9). O aviso amarelo de tempestade prevê rajadas de vento que podem chegar a 60km/h, com pancadas de chuva durante todo o dia. Simultaneamente, as temperaturas na capital podem chegar até 32ºC no período da tarde. A orientação da defesa é que os motoristas evitem os pontes de alagamento nos momentos de chuva.

O aviso amarelo de tempestade, apesar de não ser o caso mais grave entre os avisos, representa perigo em potencial, cuja o fenômenos apresenta risco moderado de impactos. Segundo dados do Inmet, as chuvas estão associadas ao avanço de um sistema frontal no sudeste e no centro-oeste, com a frente fria e úmida encontrando a temperatura elevada na capital.

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De acordo com a meteorologista do Instituto, Larissa Campos, a junção entre umidade, calor e frio, podem resultar em preciptações, com uma pequena possibilidade de granizo. "Na quinta (24/9) e sexta-feira (25/9) a previsão de chuva se mantém, mas tende a diminuir em intensidade. No sábado (26/9), as chances são de chuva fraca", apontou a especialista.

No final de semana o céu tende a ficar mais limpo no DF, mas as temperaturas podem subir e alcançar os 36ºC.

Defesa Civil

Durante tempestades, a Defesa Civil orienta a população a manter atenção e adotar medidas de segurança para evitar acidentes.

A principal recomendação é não entrar em imóveis ou áreas que tenham sido interditados ou apresentem sinais de comprometimento estrutural, como rachaduras, paredes inclinadas, telhados danificados ou muros instáveis. Estruturas aparentemente seguras podem apresentar risco de queda ou desabamento.

A população também deve manter distância de árvores inclinadas ou parcialmente caídas, postes e fios de energia rompidos ou no chão. Em nenhuma circunstância deve tentar retirar árvores, galhos ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

Quem teve a residência destelhada deve evitar subir no telhado ou fazer reparos enquanto houver chuva, ventos fortes ou condições inseguras.

A Defesa Civil reforça ainda que a população deve acompanhar os alertas e comunicados oficiais, especialmente diante da possibilidade de novas chuvas. Ao perceber qualquer situação de risco, a orientação é deixar o local e buscar uma área segura.

Orientações

Corpo de Bombeiros:

» Desvie de locais inundados: nunca transite por vias alagadas, seja caminhando ou dirigindo. A profundidade pode ocultar buracos profundos, bueiros sem tampa e entulhos, além de a força da água ser suficiente para arrastar automóveis e pedestres.

» Abandone o carro se a água subir: em hipótese alguma force a travessia de trechos com acúmulo de água. Se o nível começar a elevar-se, estacione em uma zona segura — desde que isso não coloque sua vida em risco.

» Fique longe de árvores e postes: afaste-se de vegetações de grande porte, postes de iluminação e estruturas vulneráveis, principalmente durante rajadas de vento. Nunca tente realizar podas ou cortes por conta própria.

» Cuidado com a rede elétrica: se avistar cabos de energia partidos ou encostados em árvores, poças d'água e grades, mantenha distância absoluta e evite tocar em qualquer superfície metálica. Isole a área para proteger terceiros e chame imediatamente a concessionária local ou os Bombeiros (193).

» Deixe imóveis danificados: caso ocorra destelhamento ou comprometimento na estrutura do seu lar e haja perigo iminente, evacue o local imediatamente e só retorne após uma avaliação técnica de segurança.

» Proteja-se de raios ao ar livre: durante chuvas intensas e trovoadas, evite permanecer em campos abertos, perto de árvores isoladas, torres metálicas ou locais propensos a enchentes.

*Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. Para situações relacionadas à Defesa Civil, o contato é pelo 199